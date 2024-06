Portugal sai perdendo para a República Tcheca, mas vira nos acréscimos pela Euro 2024

Portugal iniciou sua campanha na Euro 2024 com uma vitória emocionante sobre a República Tcheca por 2 a 1, nesta terça-feira (18), na 1ª rodada do Grupo F, com um gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. Após um primeiro tempo sem gols, os tchecos abriram o placar aos 16 minutos do segundo tempo com um belo gol de Provod. Sete minutos depois, Portugal empatou com um gol contra de Hranác. A virada veio nos minutos finais, com Francisco Conceição garantindo a vitória.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram dominados pelo ataque português contra a defesa tcheca. A seleção da República Tcheca se manteve recuada, focada em se defender, enquanto Portugal insistia em cruzamentos buscando Cristiano Ronaldo. Uma das melhores chances do primeiro tempo veio dos pés do craque, que girou dentro da área e forçou o goleiro Stanek a uma grande defesa. O arqueiro, inclusive, foi um dos destaques dessa etapa inicial.

Portugal e República Tcheca travaram um duro duelo pela Euro 2024 (PATRICIA DE MELO MOREIRA | AFP)

A segunda etapa foi bem diferente, com mais gols e emoções. A República Tcheca saiu mais para o jogo e, em uma dessas investidas, Provod acertou um belo chute da entrada da área, abrindo o placar aos 16 minutos. Portugal respondeu logo depois, quando Nuno Mendes cabeceou e o goleiro tcheco espalmou mal, jogando a bola na canela de Hranác, que marcou contra. Portugal aumentou a pressão e, nos acréscimos, Francisco Conceição aproveitou uma falha de Hranác após cruzamento de Pedro Neto, garantindo a vitória com um gol aos 46 minutos.

Recordes

A partida também foi marcada por dois recordes históricos na Euro. Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador a disputar seis edições do torneio, enquanto o zagueiro Pepe se tornou o atleta de linha mais velho a atuar na competição.