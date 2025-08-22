Polissya x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22) pela Liga Conferência Polissya Zhytomyr e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 22.08.25 14h00 Fiorentina vem de uma derrota para o Manchester United nos pênaltis (X/ @acffiorentina) Polissya Zhytomyr x Fiorentina disputam hoje, sexta-feira (22/08), os playoffs qualificatórios da Liga Conferência. O jogo acontecerá às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Polissya x Fiorentina ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo XSports, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, Fiorentina venceu Grosseto por 3 a 0, superou Carrarese por 2 a 0, perdeu para Leicester City pelo mesmo placar, empatou sem gols com Nottingham Forest e perdeu para Manchester United nos pênaltis. Já Polissya Zhytomyr passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Karpaty Lviv, outra de 3 a 0 contra Paksi, uma derrota de 1 a 0 para Kolos Kovalivka, uma derrota de 2 a 1 para Paksi e outra de 2 a 0 para LNZ. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Polessya x Fiorentina: prováveis escalações Polissya: Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Mykhaylichenko; Andrievsky, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Técnico: Ruslan Rotan. Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongračić e Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Guðmundsson e Gosens; Džeko e Kean. Técnico: Stefano Pioli. FICHA TÉCNICA Polissya Zhytomyr x Fiorentina Conference League Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia Data/Horário: 28 de maio de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga Conferência Polissiya Zhytomyr Fiorentina jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h30 Campeonato Inglês West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 22.08.25 14h30 Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21