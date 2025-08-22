Polissya x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22) pela Liga Conferência

Polissya Zhytomyr x Fiorentina disputam hoje, sexta-feira (22/08), os playoffs qualificatórios da Liga Conferência. O jogo acontecerá às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Polissya x Fiorentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo XSports, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Fiorentina venceu Grosseto por 3 a 0, superou Carrarese por 2 a 0, perdeu para Leicester City pelo mesmo placar, empatou sem gols com Nottingham Forest e perdeu para Manchester United nos pênaltis.

Já Polissya Zhytomyr passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Karpaty Lviv, outra de 3 a 0 contra Paksi, uma derrota de 1 a 0 para Kolos Kovalivka, uma derrota de 2 a 1 para Paksi e outra de 2 a 0 para LNZ.

Polessya x Fiorentina: prováveis escalações

Polissya: Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Mykhaylichenko; Andrievsky, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Técnico: Ruslan Rotan.

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongračić e Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Guðmundsson e Gosens; Džeko e Kean. Técnico: Stefano Pioli.

FICHA TÉCNICA

Polissya Zhytomyr x Fiorentina

Conference League

Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Data/Horário: 28 de maio de 2025, 16h