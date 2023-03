Pogba, da Juventus, celebra retorno após afastamento de 315 dias: 'Muito feliz por estar de volta'

Depois de quase um ano fora dos gramados por conta de múltiplas lesões, o meio-campista da Juventus, Paul Pogba, voltou a jogar, na última terça-feira (28), em disputa pela 24º rodada do Campeonato Italiano. Além de celebrar a vitória de 4 a 2 sobre o Torino, o atleta disse, nas redes sociais, que está feliz de estar de volta aos campos.

“Todos os sorrisos para a noite de hoje. Muito feliz por estar de volta. Obrigado pela recepção calorosa!”, escreveu Pogba.

Em resposta à publicação, atletas e amigos do camisa 10, como Juan Cuadrado, da Juventus, e Jadon Sancho, Bruno Fernandes e Marcus Rashford, do Manchester United, celebraram a volta do meio-campista.

O camisa 10 entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, no lugar de Barrenechea, aplaudido pelos torcedores que estavam no Juventus Stadium.

Pogba jogou pela última vez no dia 19 de abril do ano passado, enquanto ainda fazia parte do Manchester United. Na partida, o time comandado por Erik Ten Hag perdeu por 4 a 0 para o Liverpool, na Premier League.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)