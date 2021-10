Pintado deixa o comando da Chape; Executivo ex-Remo também entrega o cargo

A terça-feira está agitada na Chapecoense. Após uma série de resultados negativos, o técnico Pintado entregou o seu cargo.

No último fim de semana, após o revés contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o treinador mostrou abatimento na coletiva e ligou o sinal de alerta dentro e fora do clube.



Consciente que não poderá salvar o time do rebaixamento do Brasileirão, Pintado resolveu sair de cena para dar espaço a outro profissional.



Contradição



A saída do profissional chama a atenção, já que na última semana, Pintado havia demonstrado a vontade de continuar na Chape.



Carlos Kila



Além do treinador, quem também deixa a Chapecoense é o executivo de futebol Carlos Kila, que também entregou o cargo.