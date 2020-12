Perfil do Ypiranga-RS posta 'facas' no Twitter, após pênalti para o Paysandu; assista o lance

O pênalti, marcado pelo árbitro Léo Simão Holanda a favor do Paysandu e que decidiu o jogo para o clube paraense, rendeu protesto do Ypiranga-RS nas redes sociais. Logo após o gol marcado por Tony, o perfil oficial do clube gaúcho colocou três facas em uma postagem, simbolizando que o clube estava sendo “operado”.

🔪🔪🔪 — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) December 13, 2020

Após a publicação, vários torcedores do Paysandu invadiram o perfil do Ypiranga e comentaram na postagem.

O Paysandu venceu o Ipiranga por 2 a 1, na primeira rodada do quadrangular final da Série C.

Veja o lance polêmico e os melhores momentos: