Pelé volta a ser hospitalizado para tratamento contra tumor no colón; situação é estável

O 'Rei do Futebol' Pelé foi novamente internado para o tratamento de um tumor no colón, identificado em 2021. No entanto, o boletim do hospital em que o ídolo do futebol brasileiro está sendo cuidado, garantiu que Pelé está em 'boas e estáveis' condições.

Confira o boletim médico sobre o estado de Pelé

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (18) para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Suas condições clínicas são boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias".