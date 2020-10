Pelé, Ronaldo... Ganso e Damião: arte viraliza na web e gera debate

Um desenho em homenagem aos 80 anos do Rei Pelé cercado por craques da história do futebol viralizou nas redes sociais. Entretanto, a presença do meia Paulo Henrique Ganso e do atacante Leandro Damião na imagem causou uma surpresa entre os fãs de esporte nas redes sociais.

Na imagem, Pelé aparece no centro do campo cercado por craques como Zico, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Maradona, Romário, Cristiano Ronaldo, Zidane, Raúl, Beckham, Adriano e Van Persie. Entre eles, no entanto, tem o meia Ganso e o atacante Damião.

Nas redes sociais, os torcedores ficaram sem entender o contexto e a presença dos jogadores entre as lendas foi motivo de piadas. A arte, porém, foi de uma lista de gols reproduzidos por estes jogadores e que já foram feitos por Pelé anteriormente, produção separada pelo site "Globo Esporte".

Confira abaixo a reação dos fãs de esporte:

