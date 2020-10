Pelé 80 anos: Paraense, ídolo do Santos relembra momento marcante do amigo e Rei do Futebol

Este dia 23 de outubro marca o aniversário de 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, ídolo do Santos e dos apaixonados por futebol em geral. Em homenagem à essa data comemorativa, a equipe de O Liberal conversou com um paraense, ex-futebolista e amigo de longa data de Pelé: Manoel Maria, um nome marcado na história do clube santista, que jogou ao lado do Rei do Futebol.

Pelé e Quarentinha em 1968, em amistoso vencido pelo Peixe por 3 a 1, com dois gols do Rei (Arquivo Pessoal)

"Com certeza é um dia especial. Ele sempre sumia quando era o aniversário dele. Falei com ele agora há pouco, deve estar numa correria. Demos risada, perguntei o que ele queria de presente, ele disse 'paz para todo mundo'. Falo sempre do futebol paraense para ele, dessa amizade que existe, isso é muito bonito".

Manoel Maria era ainda jogador da Tuna Luso, quando foi convocado para a Seleção Brasileira. Essa chamada despertou o interesse do Santos-SP de Pelé, que realizou a transferência. Ao lado do maior jogador de futebol de todos os tempos, Manoel também dividiu o vestiário com grandes nomes como Pepe, Carlos Alberto Torres, Coutinho e Clodoaldo. Manoel aproveitou para relembrar uma história curiosa, que bem representa a idolatria que era dada ao Rei.

"Logo que cheguei [no Santos, o Pelé] já era um ídolo para nós. Uma vez, fomos jogar em Bogotá (na Colômbia), vínhamos fazendo uma excursão por vários países. Durante o jogo, o árbitro expulsou o Pelé. A torcida ficou louca, queriam invadir o campo. O Pelé já estava se trocando no vestiário e foram chamar 'volta, que expulsaram o árbitro'", finalizou.

Em 1965, Pelé vestiu a camisa do Remo, antes de amistoso no Baenão (Arquivo)

REI PELÉ E FUTEBOL PARAENSE

No dia 29 de abril de 1965, o Remo recebeu o Santos de Pelé, no Baenão. Antes do jogo, o craque vestiu a camisa azulina e eternizou aquela data na memória do futebol paraense. Já no ano passado, durante os festejos pelo aniversário do Paysandu, Pelé deixou um recado por meio de um vídeo para os jogadores do Bicola.