Pedrinho e Roger Flores são advertidos após trocarem indiretas em programa esportivo e rede social

O problema de relacionamento entre Pedrinho e Roger Flores ganhou mais um capítulo. Os dois são comentaristas do Grupo Globo e trocaram indiretas durante um programa esportivo e também na rede social. As informações são do blog "Notícias da TV".

Segundo o "Notícias da TV", a situação fez a emissora realizar uma reunião com os ex-jogadores para tratar o assunto já que o fato causou mal-estar nos corredores da emissora.

O fato ocorreu no último domingo no programa Troca de Passes, do Sportv. Roger Flores criticou comentaristas que só falavam de tática. Horas depois, Pedrinho alfinetou o companheiro de emissora compartilhando nas redes sociais uma mensagem com a menção do sobrenome do ex-jogador revelado pelo Fluminense.

"Muita gente falsa! Se faz de amigo pra ouvir o que você tem a dizer e depois usar contra você mesmo… Nem tudo são ‘Flores'", escreveu Pedrinho, ídolo do Vasco. Mas ele acabou apagando a mensagem.

Os dois foram advertidos pela direção da emissora e não correm risco de demissão. Mas a Globo pediu uma postural mais profissional dos ex-jogadores.