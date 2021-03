Paysandu, Remo e Castanhal conhecem hoje adversários na Copa do Brasil; veja possíveis confrontos

A Copa do Brasil 2021 ainda não acabou, porém a terça-feira (2) será de sorteio para conhecer os confrontos do torneio 2021. Três clubes paraenses estarão na disputa da competição mais democrática do país, com representantes de todos estados, são eles: Paysandu, Remo e Castanhal.

O sorteio está marcado para iniciar às 15h, na sede as Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No sorteio participarão 80 clubes, porém na terceira fase entrarão outras 12 equipes que estarão disputando a Libertadores, além de agremiações que conquistaram a Copa Verde, Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro.

OS PARAENSES

Serão oito potes com 10 clubes cada. Paysandu e Remo estão no pote C e enfrentarão clubes referentes ao pote G. Os possíveis adversários da dupla Re-Pa podem ser: Atlético-BA, Ypiranga-AP, Juventude-MA, Cascavel-PR, Uberlândia-MG, Madureira-RJ, Quatro de Julho-PI, Rio Branco-ES, Marília-SP e Esportivo-RS.

O Castanhal, outro representante do Estado na competição está no pote H e enfrentará uma equipe do D, que pode ser: Ypiranga-RS, ABC-RN, Brusque-SC, Tombense-MG, Volta Redonda-RJ, Ferroviário-CE, Joinville-SC, América-RN, Atlético-AC ou Manaus-AM.

NA PRIMEIRA FASE

Os clubes mais bem colocados (Paysandu e Remo) jogarão a primeira fase fora de casa, mas terão a vantagem do empate para passar adiante na competição. Já o Castanhal jogará em casa, mas terá que vencer para seguir no torneio.