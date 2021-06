Paysandu e Remo se manifestam no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+; veja as postagens

Hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do combate à LGBTfobia. Remo e Paysandu usaram as redes sociais para apoiar a causa, pedindo respeito e exaltando o orgulho de serem times de todos.

Paysandu

Remo

Respeito, igualdade, orgulho. Que o amor prevaleça e o ódio desapareça. O clube do povo, o clube de todos, o clube do amor! ❤️🏳️‍🌈🦁#DiaDoOrgulho #Pride pic.twitter.com/veFaU14hJR — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 28, 2021

Data

Neste dia, em 28 de junho de 1969, ocorreu a Revolta de Stonewall, nos Estados Unidos. A manifestação foi considerada a primeira grande rebelião na luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+.