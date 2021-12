Paysandu anuncia contratação de lateral que disputou a Série B pelo Confiança

O Paysandu oficializou mais uma contratação para a temporada 2022: o lateral-esquerdo João Paulo, de 31 anos. O jogador estava no Confiança-SE, onde disputou a Série B do Brasileirão em 2021.

Pelo clube nordestino, João Paulo teve números expressivos. Foram 31 partidas disputadas, com três gols marcados e três assistências.

Antes do Confiança, o jogador defedeu as cores da Tombense, equipe que conseguiu o acesso à Série B nesta temporada. Pelo clube de Minas, foram duas temporadas, com 38 jogos disputados, um gol marcado e uma assistência.

O jogador também aculuma passagens por outras equipes do país, como Avaí, Bahia e Ponte Preta. João Paulo foi revelado em 2008, pela base do Fluminense.

Veja a lista completa de transferências do Papão

Chegadas: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, João Paulo, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Henan, Leandro Carvalho e Robinho.

Renovações: José Aldo, Elias Curzel, Danrlei e William Fazendinha

Permanecem de 2021: Ruy, Marlon, Renan Moura, Cláudio Victor, Lucas Marreiros, Thiaguinho, Matheus Lopes, Eric e Luiz Otávio

Saídas: Victor Souza, Paulo Ricardo, Júnior, Leandro Silva, Jefferson, Alan Cardoso, Denilson, Yan, Alisson, Victor Sallinas, Perema, Diego Matos, Marcelo, Alan Calbergue, Paulinho, Paulo Roberto, Bruno Paulista, Marino, Ratinho, Jhonnatan, João Paulo, Grampola, Rildo, Tcharles, Thiago Santos, Laércio, Bruno Paulo, Luan Santos e Robinho