Paulistão 'fatiado': HBO Max compra direitos de transmissão e vai dividir com outras empresas

A HBO Max anunciou nesta semana que comprou os direitos de transmissões do Campeonato Paulista a partir de 2022, e vai dividir as transmissões com o Youtube, na Internet. A RecordTV detém os direitos da TV aberta, após vencer a Globo em disputa, no mês passado. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda busca vender mais um pacote.

Segundo o 'Uol Esportes', a divisão dos jogos ficaram desta forma: a RecordTV tem direito a mostrar 16 jogos na TV aberta e não sofrerá concorrência de nenhuma outra emissora. A HBO Max adquiriu o direito de mostrar 28 jogos em seu streaming pago, já o Youtube vai mostrar outros 16 jogos.

A FPF e a LiveMode, empresa responsável pelas negociações, agora tentam vender um pacote com 104 jogos, também para o streaming. A Globo analisa esse pacote para o Premiere, que não terá exclusividade em muitos dos jogos que também serão transmitidos pela concorrência.

A emissora da família Marinho não deve fazer loucuras para turbinar o Premiere com estaduais, tendo em vista que a emissora busca investir em torneio de maior apelo com o público. A partir de 2022, a emissora só transmitirá em TV aberta os jogos do Pernambucano, torneio que estará em seu último ano de contrato.

A decisão da emissora se justifica pelos baixos índices de audiência registrados durante as competições e os altos custos com as federações estaduais. O Paulistão, por exemplo, fez a rede desembolsar nada menos que R$ 200 milhões por direitos em todas as mídias.