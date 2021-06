Patrocinado pela Nike, atacante de 11 anos renova com o São Paulo

Considerado um dos mais promissores talentos das categorias de base do São Paulo, Luan Caruso seguirá vinculado ao Tricolor. O novo compromisso do atacante com o clube do Morumbi, válido até dezembro deste ano, foi assinado pelo jogador e por seu pai, Danilo Caruso, que responde pela carreira do atleta.

O novo compromisso com o São Paulo acontece menos de um mês após Luan assinar contrato com a Nike. A famosa marca norte-americana de material esportivo é a patrocinadora e fornecedora exclusiva de chuteiras e outros produtos do atacante até 2026.

Segundo o pai do garoto, Danilo Caruso, Luan deverá jogar competições da categoria sub-13, uma acima de sua idade, para ir pegando mais ritmo nas partidas.

- O Luan tem apenas 11 anos de idade, mas a diretoria do São Paulo nos procurou propondo um vínculo federativo para que ele participe de competições da categoria sub-13, que devem ser realizadas ainda no decorrer da temporada. Estamos muito felizes com esse novo acerto, que mostra que o clube confia em seu futuro, tendo inclusive um plano para a sequência de sua carreira - declarou Danilo.

Luan Valverde Caruso nasceu na capital paulista no dia 22 de outubro de 2009. Durante três anos foi destaque do Lausanne Paulista nas competições estaduais de futsal, até que em 2019 disputou o Paulista Sub-11 no campo com a camisa do Oeste de Barueri.

Mostrando muita habilidade, velocidade e espírito de liderança, Luan despertou a atenção dos dirigentes do São Paulo pela excelente atuação nos dois confrontos do Oeste com o Tricolor.