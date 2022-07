Parte da seletiva para a Copa do Mundo dos Sem-Teto ocorre a partir desta sexta-feira (22) em Belém

Evento que reúne projetos sociais, o Circuito Futebol Social realiza a etapa grande Belém, a partir desta sexta-feira (22) até domingo (24). O torneio iniciou em 2017, sendo sediado apenas em São Paulo, onde fica a ONG Futebol Social, que promove o evento.

A partir deste ano, o professor Maurício Sampaio organiza o Circuito em Belém. A programação reúne projetos sociais de diferentes bairros de Belém e cidades próximas, inclusive candidatos e premiados pelo Troféu Romulo Maiorana.

VEJA MAIS

"Procurei saber como era o projeto para saber se era possível fazer. Temos parceria da Usina da Paz e a gente vai usar o Teatro para receber em torno de 300 pessoas. Convidei vários projetos do Bengui, Utinga, Jurunas, 40 horas, Abaetetuba, Benevides e Tomé-Açu, e um projeto de Abaetetuba que venceu o TRM", explicou Maurício. Ele conta que não existe pontuação, e todas as equipes serão premiadas ao fim do evento.

A ideia da etapa paraense é fazer uma seletiva e selecionar jogadores para a etapa nacional, que ocorre em janeiro de 2023: a Copa Futebol Social, em Mongaguá, na Baixada Santista, com representantes de todas as etapas do circuito. Para então ser selecionada a Seleção Brasileira que disputará a Homeless World Cup - Copa do Mundo dos Sem-Teto, em Nova Iorque (EUA), também no ano que vem.

Com isso, o Circuito representa uma oportunidade de futuro para jovens em situação de vulnerabilidade social. Os jogos estão marcados para ocorrer na USIPAZ, no bairro de Icuí Guajará, em Ananindeua, e serão disputados no sábado e domingo. A cerimônia de abertura é nesta sexta, a partir das 17h.