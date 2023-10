Paris Saint-Germain x Milan: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/10) pela Champions League

Paris Saint-Germain x Milan disputam hoje, quarta-feira (25/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paris Saint-Germain x Milan ao vivo?

A partida entre Paris Saint-Germain x Milan​ poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Paris Saint-Germain x Milan chegam para o jogo?

PSG estreou na Champions com uma vitória de 2 a 0 sobre Borussia Dortmund. Depois, perdeu para Newcastle por 4 a 1.

Já Milan estreou com um empate sem gols com Newcastle, que foi seguido por outro empate sem gols com Borussia Dortmund.

Paris Saint-Germain x Milan: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Milan: Maignan; Calábria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Musah, Adli, Reijnders; Rafael Leão, Giroud e Pulišić. Técnico: Stefano Pioli.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Milan

Champions League

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 25 de outubro de 2023, 16h