Parazão: invicto, Independente vence Gavião e assume a ponta do grupo C

O Independente venceu o Gavião Kyikatejê pelo placar de 2 a 0, marcando um gol em cada de tempo. O bom resultado coloca o Galo como líder o grupo C com sete pontos.

O jogo, realizado no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, neste domingo (14), no período da tarde, concluiu a terceira rodada da fase inicial do Campeonato Paraense.

O time indígena sofre sua terceira consecutiva no Parazão 2021 e entra numa fase preocupante com relação ao rebaixamento.

O Independente fez o primeiro gol aos 11 minutos com Railson em cobrança de penalidade sofrida pelo zagueiro Bernardo. O defensor estava livre para marcar e acabou puxado por trás pelo lateral Max Melo.

O Gavião, cinco minutos depois, teve boa chance para o empate com Wilker. O chute saiu por cima do travessão.

Aos 20 minutos, Marcus Vinicius desperdiçou grande oportunidade para ampliar o placar ao chutar para fora.

No segundo tempo, o Gavião entrou com mudanças e equilibrou o jogo no começo. Mas o Galo mantinha o maior poder ofensivo. Aos dez minutos chegou ao segundo gol com Danlei. Foi seu terceiro gol no campeonato e agora está ao lado de Dioguinho e Renan Gorne, do Remo e, Nicolas, do Paysandu, todos com três gols no certame.

O lateral Rafael Vioto, do Independente, foi expulso nos acréscimos do segundo tempo por falta violenta.

O Galo, na próxima rodada, encara o Bragantino, no Navegantão, em Tucurui, já o Gavião vai para o clássico da região sudeste contra o Águia, no Zinho Oliveira.

O jogo foi dirigido pelo árbitro Danilo Lopes Viana que aplicou cartão amarelo para Dudu, do Gavião, e Bernardo, do Independente.