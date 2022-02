Parazão: Caeté goleia Águia de Marabá

Caeté e Águia fizeram o outro jogo da terceira rodada, realizada neste sábado. Jogando no estádio José Diogo, em Bragança, os dois times apresentaram um futebol avançado, com alguns lances de perigo e a vitória do Caeté por 3 a 1. O resultado levou o time bragantino aos 6 pontos, na liderança provisória do grupo C, com seis pontos. Já o Águia amarga a lanterna no grupo A, com um ponto marcado em três partidas.

O primeiro gol aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Junior Araújo, na entrada da pequena área, o zagueiro Igor João se antecipou à defesa e empurrou de cabeça. Os 45 cinco minutos iniciais ainda tiveram o segundo. Já no final dos acréscimos, em cobrança de escanteio pela direita, novamente a bola aérea decidiu, desta vez com Cassiano, de cabeça.

O Caeté fez o terceiro com Silvio e o Águia descontou com um chute em cobrança de falta. Wendel bateu rasteiro, descontando para o time marabaense. Na próxima quarta, o Caeté encara no Paysandu, na Curuzu. O Águia vai até Parauapebas, onde enfrenta o Independente.