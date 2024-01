Parazão 2024: seminário com torcidas organizadas discute prevenção à violência nos estádios

A Polícia Militar do Pará realizará nesta terça (16) e quarta-feira (17), o segundo seminário com torcidas organizadas, antes da estreia do Campeonato Paraense 2024, com a participação de diversos órgãos que contribuem diretamente na organização dos eventos esportivos, assim como as entidades que estão ligadas diretamente ao esporte que são os clubes de futebol. O encontro ocorrerá no Estádio do Mangueirão, de 8h às 18h.

O objetivo do evento é promover a interação e debate entre representantes de torcidas organizadas e especialistas com conhecimento das normas, medidas e procedimentos que permitam garantir o diálogo entre as instituições e a segurança dos frequentadores de estádios de futebol. Com a presença de procuradores da justiça, dirigentes de clubes, membros das federações, além de autoridades civis e militares, o evento também buscará debater sobre a redução da violência nos estádios, por meio da conscientização da responsabilidade dos clubes de futebol e das torcidas organizadas.

Entre os assuntos a serem abordados estarão a cultura de paz nos estádios, importunação sexual e violência contra a mulher, quais as punições que o membro da torcida organizada pode sofrer e quais as punições que o clube pode sofrer em razão da atuação de um dos seus membros.

Além da resolução de nº 458/2023 do CONSEP, que estabelece medidas administrativas e educativas a torcedores e espectadores que pratiquem infrações em estádios, arenas e ginásios poliesportivos no Pará.

“Esta resolução foi elaborada pelo Conselho Estadual de Segurança Pública, que regulamenta e estabelece diretrizes para atuação e fiscalização dos órgãos do Sistema de Segurança Pública em eventos esportivos no Pará, complementando as legislações existentes no cenário federal”, explicou o Coronel Afonso Geomarcio.