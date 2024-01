Menos de uma semana para o Parazão

Vai começar o nosso mais tradicional campeonato de futebol profissional. No próximo sábado, dia 20, a bola irá rolar e o que estamos vendo para esse ano é um nível de investimento bem acima do que estamos acostumados. Principalmente da dupla Re-Pa, que tradicionalmente faz um investimento maior, mas, para essa temporada, subiu muito. Ao mesmo tempo que, pelo pequeno tempo de treinamento a dupla Re-Pa será julgada desde o primeiro minuto que entrar em campo. Tudo dentro da normalidade, com os treinadores afiados, para dar as explicações necessárias. Não podemos empolgar com os bons resultados e muito menos nos desfazer do que a dupla vier a apresentar.

Ano passado foi assim!

Ano passado o Remo mandou no início da temporada, até nas partidas contra o Paysandu, muitos pensavam que seriam goleadas a favor do time azulino, mas o que se viu foi um trabalho se esfacelar e o Paysandu tido e havido como um erro, conseguiu subir para a Série B. O Águia começou pelas beiradas, levou o título inédito e aparece esse ano, como o campeão atual, defendendo essa conquista. É preciso que principalmente os que são de fora, respeitem não só a tradição do Parazão, como as suas adversidades.

O torcedor como sabemos não tem paciência e a cobrança será iminente, mas é preciso não ser torcedor para avaliar. Só sabemos que a dupla Re-Pa tem gastado muito!

Preocupação com a segurança

Um seminário ocorrerá nos próximos dias 15 e 16 envolvendo Polícia, a Justiça e o Ministério Público, junto com os torcedores “organizados”, para deixar bem claro o que não será tolerado, qual punição para os clubes e o que mudou na legislação. Esse evento ocorrerá no Mangueirão e promete deixar bem claro o que cada um dos atores é responsável, no quesito violência nos estádios e bagunça nos jogos. Somos sabedores de que temos uma das torcidas mais problemáticas, que trazem punições aos clubes. O Paysandu tem sofrido muito com isso nos últimos anos. Então não vai ser por falta de aviso e cuidado dos órgãos competentes e dos próprios clubes envolvidos.

Apito final.

As vendas para Flamengo e Sampaio-RJ, jogo que rolará dia 31 de janeiro em Belém, já superou os 40 mil ingressos vendidos. Ou seja, o jogo já é um sucesso de vendas e os organizadores acreditam que essa semana os ingressos irão esgotar. Até a carga dos “pedintes”!

Belém fez 408 anos e mesmo sendo uma cidade reconhecidamente apaixonada pelo esporte, a relação do poder público é zero. Por sinal, fazem muitas décadas que não existe investimento algum, nem na base. Não custava o governo apostar no profissional e prefeitura da base.

Como um evento sem mídia, feito por curiosos, pode dar certo? Então, o jogo dos chamados Ídolos Eternos do Flamengo em Belém, marcado para ontem (sábado), foi adiado com a desculpa do mau tempo ruim! Pois é, tempo ruim e os organizadores só dizem que não vão devolver o dinheiro, que vão ficar para quando o evento ocorrer.

Um ano de muitas realizações e um bom futebol paraense é o que desejo para todos! Feliz 2024.