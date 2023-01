Assista ao vivo o julgamento do STJD que pode retomar o Parazão 2023

O futuro do Campeonato Paraense de 2023 pode ser definido nesta terça-feira (31). O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga hoje a medida inominada que suspendeu a realização do torneio há 10 dias. O resultado da avaliação dos magistrados pode culminar com a retomada da competição já próximo final de semana. A sessão iniciou às 11h, mas o processo referente ao Parazão é o quarto da lista.

Antes dos processos referentes ao Parazão, os magistrados irão julgar outros três casos: Processo 233/2022, envolvendo Sport Recife, Bahia e Vasco; Processo nº 250/2022, entre Associação Desportiva Nautico Futebol e Sociedade Esportiva Recreativa Ivilhena Futebol Clube; e Processo nº 251/2022, que envolve a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano (Betim Futebol), a Federação de Futebol do Estado de Minas Gerais e o Ipatinga FC. O julgamento do Paragominas (Processo nº 003/2023) é o quarto da lista.

Julgamento decidirá apenas suspensão do Parazão

Nesta terça, o STJD julgará as "medidas inominadas" requeridas por Paragominas, Castanhal, Itupiranga e Amazônia Independente à Justiça. De acordo com o artigo 119 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma "medida inominada" diz respeito a uma medida excepcional, utilizada quando não há nenhuma outra ação prevista na lei para aquele caso.

Portanto, o julgamento desta terça-feira decidirá, somente, o mérito do dispositivo, determinando se o Parazão voltará a ser realizado ou não.

No entanto, mesmo que o STJD mantenha ou suspenda a medida inominada, o mérito da ação do Paragominas ainda deverá ser julgado, mas em outra oportunidade. Vale a pena destacar que o Parazão poderá ser disputado mesmo que a ação do Jacaré não tenha sido julgada pelo Superior Tribunal.