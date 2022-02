Ao vivo: assista Caeté x Paragominas, pelo Campeonato Paraense

Caeté e Paragominas se enfrentam na tarde desta quinta-feira pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. A bola rola no Estádio Diogão, em Bragança. A partida é muito importante para as duas equipes nesta reta final de primeira fase do estadual.

O Caeté vem para o jogo embalado após uma convincente vitória sobre o Amazônia, por 1 a 0, na rodada passada. A equipe é a vice-líder do Grupo C do Parazão e pode assumir a ponta da chave caso vença o Jacaré. A equipe de Bragança contou com um tropeço do Remo, que empatou contra o Bragantino na última quarta (16).

Já o Paragominas chega para o confronto em um momento de muita instabilidade na competição. O Jacaré vem de duas derrotas seguidas no Parazão e demitiu o treinador Marcinho Guerreiro e contratou Samuel Cândido, que estava no Águia de Marabá. No momento, a equipe do sudeste do Pará está na terceira colocação do Grupo A, com 5 pontos.