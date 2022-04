Águia abre 3 a 0, mas Tuna reage e equilibra disputa pelo terceiro lugar do Parazão

Após segundo tempo bastante movimentado, o Águia de Marabá venceu a Tuna Luso na tarde deste sábado e saiu na frente na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense. O Azulão chegou a abrir 3 a 0, mas viu o Cruz-Maltino regir. Os cinco gols do jogo saíram na etapa final. Flamel e Luam Parede (duas vezes) marcaram para o time marabaense, enquanto Paulo Rangel (pênalti) e Lucão descontaram para os lusos.

> Veja como foi a partida Lance a Lance

A decisão de quem será o terceiro colocado do Parazão 2022 ficou para a próxima terça-feira (5), quando Águia e Tuna voltam a se enfrentar, agora em Belém. A partida será no Estádio Francisco Vasques, o Souza, a partir das 9h30. O Azulão tem a vantagem do empate. Já a Tuna precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar para ficar com o "bronze". Caso haja triunfo Cruz-Maltino por um gol, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Dinheiro em jogo

A disputa pelo terceiro lugar é muito importante para as duas equipes. Isso porque vale a classificação para a Copa do Brasil de 2023, o que vai garantir para Águia ou Tuna uma cota de R$ 600 mil. Outra receita em jogo é do próprio Campeonato Paraense. Quem terminar em terceiro leva R$ 106 mil, enquanto o quarto recebe R$ 53 mil do prêmio de meritocracia da FPF. Vale lembrar, a Tuna ainda joga nesta temporada a Série D, enquanto o Águia se classificou para a Quarta Divisão de 2023.

A partida

Jogando em casa, o Águia fez valer o mando de campo e foi superior ao longo de toda a primeira etapa. A equipe marabaense teve mais posse de bola, rondou a área tunante e criou as melhores oportunidades de abrir o placar. Flamel e Adauto foram as principais peças do meio de campo aguiano, tanto na criação de jogadas quanto na chegada ao ataque para finalizar.

Logo cedo, porém, o Azulão teve uma baixa: o meio-campista Corujinha sentiu uma lesão muscular e teve que deixar o gramado na maca. Balão Marabá entrou para jogar como segundo volante. O Águia perdeu em vigor físico e poder de marcação, mas ganhou em técnica e distribuição de passes. Aos 34, Flamel quase marcou um golaço ao acertar belo chute de primeira, após cruzamento de Elivelton. Melhor que o arremate, só a defesa de Victor Lube, que espalmou pela linha de fundo.

Chuva de gols

Se a etapa inicial teve o placar em branco, o segundo tempo foi de muitas bolas no fundo das redes. O time de Marabá precisou somente de 7 minutos para marcar três gols.

Luam Parede fez o primeiro logo aos 9, como um autêntico centroavante: desviou de cabeça o cruzamento de Adauto na área, encobrindo Lube: 1 a 0. O segundo gol aguiano veio pouco depois, aos 13, com plástica jogada individual de Flamel. O camisa 10 recebeu no campo de ataque, disparou em velocidade e tocou na saída do goleiro tunante. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. 2 a 0 para o Águia. O terceiro, aos 16 minutos, saiu dos pés de Luam Parede, que desviou o cruzamento de Adauto.

Reação Cruz-Maltina

A Tuna parecia desnorteada em campo. Luam Parede poderia ter marcado o 4º gol aguiano aos 22, mas dominou mal. Porém a sorte começou a virar com o pênalti marcado a favor da Tuna aos 24, quando o árbitro viu toque de mão de João Pabllo na área. Paulo Rangel não perdoou e bateu com extrema precisão, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Zé Carlos: 3 a 1. Pouco depois, aos 31, Lucão foi oportunista e marcou o segundo dos tunantes aproveitando escanteio rasteiro cobrado por Araújo, que surpreendeu a defesa do Águia: 3 a 2.

O duelo seguiu tenso até o apito final, com muitas faltas e cartões. A Águia Guerreira terminou o jogo com um a menos, com a expulsão de Edinaldo. Ele recebeu cartão vermelho direto ao evitar contra-ataque de Betinho. O lateral-esquerdo era o último homem Cruz-Maltino na defesa. Além dele, Paulo Rangel, artilheiro do Parazão com 9 gols, não poderá jogar a partida de volta. O camisa 9 recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão no confronto derradeiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense - disputa pelo 3º lugar (ida)

Águia de Maraba 3 x 2 Tuna Luso

Local: Estádio Zinho de Oliveira - Marabá (PA)

Horário: 16h30

Árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Robson João dos Reis

Cartões amarelos: João Pabllo, Admilton e Betinho (Águia); Romário, Lucão, Alysson e Paulo Rangel (Tuna)

Catão vemelho: Edinaldo (Tuna)

Gols: Luam Parede [9/2T e 16/2T] e Flamel [13/2T] (Águia); Paulo Rangel [25/2T] e Lucão (31/2T] (Tuna)

ÁGUIA DE MARABÁ: Zé Carlos; Levy, João Pabllo, Adimilton, Elivelton; Danilo, Flamel (Betinho), Adauto, Corujinha (Balão Marabá); Luam Parede (Ramon) e Pablo (Gabriel). Técnico: Wando Costa.

TUNA LUSO: Victor Lube; Léo Rosa, Lucão (Charles), Romário, Giovani (Edinaldo); Alysson, Kaique (Luan), Kauê ; Jayme (Pulga), Neto Ribeiro (Araújo) e Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida.