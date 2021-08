Paragominas vence o Tocantinópolis e está a um empate da classificação na Série D

Em um jogo bastante movimentado, o Paragominas venceu o Tocantinópolis por 3 a 2 na tarde deste sábado (28), no estádio Lauro Assunção, no interior do Tocantins. Com o resultado, o Jacaré subiu para a 3ª posição na tabela e deu um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Série D.

A partida foi bastante disputada. Na primeira etapa, Paulo Rangel abriu o placar para o time paraense aos 23 minutos. Bilau empatou para o Tocantinópolis aos 33 e Buiu colocou o Jacaré na frente novamente, aos 41.

No segundo tempo, Vélber empatou para o time do Tocantins aos 75. Na sequência, foi a vez do veterano Aleílson marcar para o Paragominas e dar números finais aos jogo: 3 a 2.

Panorama

Esta é a terceira vitória seguida do Paragominas na Série C. Com mais um resultado positivo, o time do Pará acumula 20 pontos e está a três acima do primeiro time fora do G-4, zona de classificação à próxima fase. Já o Tocantinópolis continua na última posição do grupo, sem chances de acesso à próxima fase.

A próxima partida do Paragominas na Série D será contra o Guarani de Sobral, no sábado (4), às 15h, na Arena Verde. O Jacaré precisa somente de um empate para garantir a classificação para os mata-matas.