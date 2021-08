Paragominas recebe o Juventude-MA em busca zona de classificação da Série D

Em situação complicada no Grupo 2 da Série D, o Paragominas recebe neste domingo (8), no Dia dos Pais, o Juventude Samas, do Maranhão, pela 10ª rodada da competição. A partida começa a partir das 16h, na Arena Verde, no sudeste paraense.

O objetivo do Jacaré é voltar a vencer na competição. O Paragominas não vence na competição há quatro partidas e, por conta disso, saiu da zona de classificação à próxima fase do campeonato. No entanto, em caso de vitória, a equipe paraense pode voltar ao G-4 da competição.

Para o jogo, o técnico Robson Melo deve contar com o retorno do meia João Neto, que foi poupado da última, devido dores na lombar. Com isso, o Jacaré deve entrar em campo com Dida; Rosivan, Douglas, Wellyson, André Radja; Wanderlan, Paulo de Tarcio, Edicleber, João Neto; Aleilson e Paulo Rangel.