Paraense Jobson recebe proposta de time do Paraguai e deixa o Sete-PE dez dias após ser anunciado

Dez dias após ser anunciado pelo Sete-PE, o atacante paraense Jobson, de 33 anos, decidiu deixar o clube para jogar no futebol paraguaio, em time ainda não informado.

Jobson treinou apenas dez dias no time pernambucano e foi apresentado como a maior contratação para a disputa do estadual. Por meio de nota, o Sete disse respeitar a decisão do atleta e desejou sucesso no restante da temporada.

"Agradecemos ao atleta pelo privilégio que nos deu com sua presença, por ter alegrado a nossa torcida mesmo que por um curtíssimo período e afirmamos também que entendemos perfeitamente que o futebol é um esporte dinâmico onde as pessoas que o praticam de forma profissional estão sempre sujeitas a receber ofertas atrativas as quais fazem com que qualquer profissional, assim como em qualquer profissão, opte por aceitar ou não. Respeitamos a decisão do atleta e desejamos sorte no seu próximo desafio. Que seja bem-sucedido!", afirmou o clube pernambucano.