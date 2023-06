Para voltar ao caminho das vitórias, Águia visita o Trem-AD pela Sèrie D

O Águia de Marabá empatou a segunda seguida na Série D do Brasileirão, contra o líder do grupo A1, o Nacional-AM. Na busca para voltar ao caminho das vitórias, o Azulão visita o lanterna da chave, o Trem-AP, neste domingo (11), às 16h, no Estádio Zerão, em Macapá (AP).

Após o título paraense, sobre o Remo, no último dia 26 de maio, o Águia acumula dois empates: contra o Nacional-Am e também no tradicional confronto contra a Tuna Luso. Com os resultados, a equipe marabaense perdeu a liderança.

Muito longe de estar numa crise, a vitória deixaria o Águia numa situação mais tranquila. A equipe tem três pontos de vantagem para o São Raimundo-RR, primeiro time fora do G4, o grupo das quatro equipes que avançam para a segunda fase da Quartona.

Em caso de vitória e um tropeço do Nacional-AM, contra o São Francisco-AC, o Águia pode retomar a liderança do grupo A1. Atual campeão paraense, o Azulão é um dos favoritos à disputa das quatro vagas que dão acesso à Série C 2024.