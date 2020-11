Pandemia: Comissão Médica da FPF realiza videoconferência com médicos dos clubes da 2ª Divisão Paraense

O Campeonato Paraense da Segunda Divisão, marcado para começar neste próximo fim de semana, destaca nesta quarta-feira (4) uma vídeo conferência de saúde por parte da comissão médica e integrantes da comissão de protocolo da FPF com os médicos dos clubes participantes.

Por meio de nota oficial à Federação Paraense de Futebol [FPF] informa o conteúdo da reunião. Veja:

Segunda Divisão: Assunto: Protocolo de Segurança

Senhor Presidente

Informo-lhe que, no dia 04/11/2020, às 21:30h, haverá reunião com o médico(a) de vosso clube, indicado por vossa senhoria, por videoconferência, com a comissão médica e integrantes da comissão de protocolo da FPF, para informar e esclarecer sobre o Protocolo de Segurança para o Campeonato Paraense de Futebol da 2ª. Divisão. Visando a participação, solicito que orientem aos senhores médicos para que instalem em seus equipamentos o aplicativo Zoom Cloud Meetings, que servirá para todas as plataformas, incluindo Android, IOS, Windows e Mac, e encaminhem para o e-mail claudio.dirsegfpf@gmail.com os dados relacionados abaixo, para que possam receber convite e senha para a reunião, até às 11hs do dia 04/11/2020.

Por oportuno, solicito que o profissional de saúde não falte a reunião, que servirá para repassar todas as informações necessárias sobre o assunto.

Clube: nome do médico e CRM: E-mail: N° cel. com DDD e whatsapp.