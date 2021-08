Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e possíveis escalações

Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Atual campeão da competição continental, o Verdão empatou com o rival na partida de ida por 1 a 1, no Estádio do Morumbi. Um empate por 0 a 0 garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Em caso de igualdade de placares da ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. Com empates por 2 a 2 em diante, o São Paulo se classifica.

Quem levar a melhor no clássico terá pela frente o Atlético-MG ou o River Plate. O segundo confronto está previsto para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na primeira partida, a equipe mineira venceu por 1 a 0, na Argentina, e joga por um empate para avançar.

APÓS EMPATE NO CLÁSSICO, PALMEIRAS AUMENTA MARCA HISTÓRICA NA LIBERTADORES

Duas marcas históricas foram ampliadas no Estádio do Morumbi. O Palmeiras chegou a 14 jogos sem derrotas como visitante na Libertadores, aumentando o recorde, inédito em 61 anos do torneio.

Por outro lado, o Tricolor chegou a nove partidas sem perder para o rival na competição. É o quarto mata-mata entre os clubes. O São Paulo venceu sempre, nas oitavas de final em 1994, 2005 e 2006.

O São Paulo realizou sua penúltima atividade antes do duelo desta terça-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Luciano, Eder e Marquinhos treinaram parcialmente com o restante do elenco e seguem como dúvida para o Choque-Rei que vale vaga nas semifinais do torneio sul-americano.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo

Data: 17 de Agosto de 2021, terça-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz e Wilmar Navarro (ambos da COL)

VAR: Julio Bansuñán (CHI)

Transmissão:

– SBT – TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Washington, Nadine Basttos é a analista da arbitragem, e nas reportagens, André Galvão e Fernanda Arantes;

– FOX SPORTS – TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Paulo Andrade, comentários de Diego Lugano e Gian Oddi, e Carlos Eugênio Simon é o analista da arbitragem;

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira



Desfalques: Vinicius (lesão no joelho esquerdo) e Jorge (em transição física);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém.

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Nestor, Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Luciano e Eder (em transação física); Willian (entorse no joelho direito), Welington (lesão na posterior da coxa esquerda) e Marquinhos (estiramento na região posterior da coxa esquerda);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém.