Palmeiras x Juazeirense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/01) pela Copinha

As equipes Palmeiras x Juazeirense disputam nesta terça-feira (03/01) a 1° rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Juazeirense Vitória ao vivo?

A partida Palmeiras x Juazeirense pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Juazeirense chegam para o jogo?

Palmeiras foi o campeão da última edição da Copinha. Na fase de grupos, a equipe liderou o Grupo 28 com 2 vitórias e 1 empate. Depois, eliminou Mauá, Atlético-GO, Internacional, Oeste, São Paulo e Santos.

Já Juazeirense ainda não participou de uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Juazeirense

Copa São Paulo de Futebol Junior (Copinha)

Local: Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP)

Data/Horário: 03 de janeiro de 2023, 19h30