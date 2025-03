Palmeiras x Corinthians: definidas as datas e horários das finais do Paulistão; veja!

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na tarde desta terça-feira (11/03) as datas, horários e locais dos dois confrontos entre Corinthians e Palmeiras pela final do Paulistão.

Diferente das semifinais, a final terá dois jogos, em que o Corinthians terá a vantagem de realizar o segundo jogo no seu estádio por ter feito a melhor campanha do campeonato.

Quando vai ser a final do Paulistão?

A definição dos detalhes dos dois jogos da final do campeonato paulista aconteceram durante a reunião do Conselho técnico da FPF.

O primeiro duelo do Derby Paulista será na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, que está marcado para o próximo domingo (16/03), às 18h30 (horário de Brasília).

Já o jogo de volta está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Problema na definição do segundo jogo

Corinthians e Palmeiras têm jogadores convocados para as seleções durante a Data Fifa. Por conta disso, eles resolveram apertar o calendário entre o período em que os jogadores estarão à disposição das seleções e o início do Brasileirão, que está marcado para o dia 29 de março.

Novidade na final

A Federação Paulista confirmou que usará mais uma tecnologia em campo. As duas partidas contarão com impedimento semiautomático.

Assim, serão necessárias 10 câmeras, que vão ser posicionadas ao redor do campo para se ter uma visão 3D do jogo.

Os dois clubes aceitaram a ideia.

Onde assistir aos jogos da final do Paulistão?

Palmeiras x Corinthians

Data: 16 de março (domingo)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Uol Play (streaming), TNT (canal fechado), Nosso Futebol (canal fechado), Zapping (canal fechado), MAX (streaming), R7 (site) e PlayPlus (streaming).

Corinthians x Palmeiras

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Uol Play (streaming), TNT (canal fechado), Nosso Futebol (canal fechado), Zapping (canal fechado), MAX (streaming), R7 (site) e PlayPlus (streaming).

