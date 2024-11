Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/11) pelo Brasileirão

Palmeiras x Botafogo disputam hoje, terça-feira (26/11), a 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 21 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols marcados e 28 gols sofridos. Suas últimas partidas terminaram em 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Botafogo é o vice-líder e soma 20 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe está invicta há 13 rodadas, mas em uma sequência de 3 empates.

Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), Barboza, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 26 de novembro de 2024, 21h30