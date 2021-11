Palmeiras x Atlético-MG: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão e arbitragem

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Na terceira posição do Brasileirão com 58 pontos conquistados, o Verdão vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão. Já o Galo, por sua vez, é líder da competição nacional com 74 pontos e, na última rodada, venceu o Juventude por 2 a 0, no Mineirão.

Em preparação para o duelo contra o Atlético-MG, Felipe Melo seguiu um cronograma individualizado de atividades por dores no joelho direito e trabalhou tanto no campo como na parte interna do centro de excelência. Já Breno Lopes, preservado na última rodada por dores no tornozelo direito, também realizou atividades no gramado.

Com viagem para o Uruguai na quarta-feira (24) para a final da Libertadores, a comissão técnica do Palmeiras deve poupar os titulares e mandar a campo uma equipe alternativa para encarar o líder do campeonato.

O técnico Cuca terá importantes retornos para o duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Junior Alonso e Eduardo Vargas treinaram sem limitações durante preparação para o confronto. Os atletas retornaram de suas seleções do Paraguai e Chile, respectivamente, reclamando de dores.

Alonso, realizou tratamento após sofrer pancada no joelho direito e Vargas se recuperou de entorse no tornozelo.

Já o zagueiro Réver, titular contra na vitória contra o Juventude, na última rodada, foi substituído ainda no primeiro tempo da partida, aos 35 minutos, quando sentiu incômodo na coxa direita. O jogador realizou fisioterapia neste domingo (21) e fará mais alguns exames nesta segunda (22), podendo ser desfalque.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Atlético-MG

Data: 23 de Novembro de 2021, terça-feira;

Horário: 21h30 (de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Anderson Daronco - FIFA/RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves - FIFA/RS e Michael Stanislau - RS

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima - RS, Lucio Beiersdorf Flor - RS e George Alves Feitoza - AL

Transmissão:

– Rede Globo (TV Aberta)

– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil)

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Kuscevic, Renan e Jorge (Victor Luis); Matheus Fernandes, Danilo Barbosa e Patrick de Paula; Breno Lopes (Gabriel Veron), Wesley e Deyverson (Willian). Técnico: João Martins

Desfalques: Felipe Melo (dores no joelho direito);

Suspensos: Abel Ferreira (3º cartão amarelo);

Pendurados: Weverton, Luan, Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Deyverson, Vitor Castanheira (auxiliar técnico) e João Martins (auxiliar técnico);

Voltam de suspensão: Ninguém;

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Jair, Allan, e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa. Técnico: Cuca

Desfalques: Ninguém;

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Hulk, Guga, Allan, Jair, Eduardo Sasha, Mariano e Cuca (técnico);

Voltam de suspensão: Ninguém.