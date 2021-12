Palmeiras quer definir permanência de Abel antes de acertar futuro de Felipe Melo e Jaílson

De olho no Mundial de Clubes, que será disputada em fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, o Palmeiras não tem certezas sobre a permanência de Abel Ferreira para a próxima temporada, ainda que o treinador tenha contrato até dezembro do ano que vem.

Com as situações de Felipe Melo e Jaílson pendentes, o Alviverde quer resolver a questão do técnico antes de discutir as renovações com os jogadores, segundo informação do portal “Goal.com”.

Tanto o volante como o goleiro tem contrato válido até o dia 31 de dezembro deste ano e ainda não sabem se seguirão no clube para a próxima temporada. A decisão sobre a continuidade ou não dos dois atletas deve ser tomada por Leila Pereira, já que o mandato de Maurício Galiotte termina no próximo dia 15 de dezembro e a empresária assumirá o posto a partir de então.

A permanência de Abel para 2022 é um desejo da próxima presidente do Verdão, que deve se reunir com o técnico nos próximos dias para assegurar a continuidade do trabalho. Apesar disso, o português deixou claro, logo após a conquista da Libertadores, que ainda irá refletir, junto a sua família, sobre seu futuro.

A mandatária quer definir a situação de Abel Ferreira antes de discutir assuntos referente ao elenco, que serão tratados juntamente com o português o bicampeão da Libertadores. Após o triunfo continental, Felipe Melo e Jaílson, que integram a parte do elenco que já está de férias, ainda não foram procurados pela atual diretoria para tratar sobre a renovação.

As incertezas sobre a extensão contratual dos dois atletas também passa por membros da atual gestão, já que também não há certezas sobre a continuidade do diretor de futebol Anderson Barros para 2022, mesmo que a possibilidade da permanência tenha aumentado após o tricampeonato sul-americano.