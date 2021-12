Palmeiras procura por atacante e zagueiro para ‘fechar’ elenco de 2022

O Palmeiras confirmou a chegada de três jogadores para a próxima temporada. Até o momento, o goleiro Marcelo Lomba, o volante Eduard Atuesta e o atacante Rafael Navarro vieram para suprir as saídas nos três setores: Jailson, para o Cruzeiro, Felipe Melo e Willian, ambos para o Fluminense. A ideia é rejuvenescer o elenco e a procura por mais peças continua com duas prioridades: um outro atacante e um zagueiro canhoto.

A busca por mais um homem de frente é vista como prioridade, ainda mais por conta da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. Oferecido, Wesley Moraes não agradou e o estafe do jogador descartou a vinda, uma vez que São Paulo e Internacional fizeram propostas por ele.

Outro nome para o setor, Yuri Alberto é uma alternativa inviável financeiramente, mesmo com a possibilidade de inclusão de jogadores no negócio. Sem um camisa 9, Anderson Barros segue na busca de uma opção viável dentro do perfil que Leila Pereira deixou claro: jovem, que chegue para ajudar e com poder de venda futura.

Para a defesa, a procura não é tão urgente quanto na frente. Como o setor tem Gustavo Gómez e Luan como pilares, o intuito é ir atrás de alguém com as mesmas características citadas acima. Valber Huerta foi a primeira tentativa, mas acabou reprovado nos exames médicos e assim retornou para a Universidad Católica.

Davi Martínez pertence ao Defensa y Justicia e está emprestado ao River Plate. Ele é um nome já consultado pelo Palmeiras, mas sem que uma proposta fosse formalizada. Ele é companheiro de Gómez na seleção do Paraguai.

O elenco se reapresenta no dia 5 de janeiro para a pré-temporada e a expectativa é a de que Abel Ferreira possa contar com pelo menos mais um homem de frente contratado, além de Rafael Navarro.