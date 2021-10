Palmeiras defende invencibilidade de seis jogos na Arena do Grêmio

O Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (31), no estádio em que o Alviverde tem tido bom desempenho. São seis partidas consecutivas de invencibilidade na casa do rival e, na última visita, venceu na partida de ida da Copa do Brasil, encaminhando o título que se consolidou no Allianz Parque.

O Alviverde esteve nove vezes no novo estádio gremista e está invicto desde 2017. São quatro vitórias e dois empates desde então. No geral, são quatro vitórias, três empates e somente duas derrotas, em 2015 e 2016, respectivamente.

São dez gols marcados e somente cinco sofridos. Titular absoluto de Abel Ferreira, Dudu é o artilheiro do Palmeiras na Arena do Grêmio, com três gols marcados. Willian vem logo na sequência com dois e do atual elenco já marcaram no estádio: Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

Grêmio e Palmeiras se enfrentaram no local por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Palmeiras triunfou pelas três competições e retorna a Porto Alegre embalado por uma série de três vitórias consecutivas no Brasileirão. Além do bom desempenho na Arena, o Verdão conta ainda com um bom aproveitamento como visitante na temporada de 2021.

Por outro lado, os donos da casa estão na zona de rebaixamento e têm desfalques para o confronto deste domingo (31), às 16h (horário de Brasília).

Grêmio x Palmeiras na Arena:

20/6/2015 – Grêmio 1×0 Palmeiras (Brasileiro)

11/9/2016 – Grêmio 0x0 Palmeiras (Brasileiro)

28/9/2016 – Grêmio 2×1 Palmeiras (Copa do Brasil) – Gol: Zé Roberto

22/10/2017 – Grêmio 1×3 Palmeiras (Brasileiro) – Gols: Dudu (2x) e Moisés

6/6/2018 – Grêmio 0x2 Palmeiras (Brasileiro) – Gols: Willian (2x)

20/8/2019 – Grêmio 0x1 Palmeiras (Libertadores) – Gol: Gustavo Scarpa

17/8/2019 – Grêmio 1×1 Palmeiras (Brasileiro) – Gol: Dudu

20/9/2020 – Grêmio 1×1 Palmeiras (Brasileiro) – Gol: Raphael Veiga

28/2/2021 – Grêmio 0x1 Palmeiras (Copa do Brasil) – Gol: Gustavo Gómez