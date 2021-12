Palmeiras anuncia que não vai renovar contrato de Felipe Melo no final da temporada

O Palmeiras anunciou neste sábado (4) que não deve renovar o contrato do volante Felipe Melo, de 38 anos. O vínculo do jogador com o clube alviverde termina no final deste ano e, a partir do ano que vem, ele está livre para assinar com outro time.

Para anunciar a despedida, o Palmeiras publicou uma carta de homenagem e agradecimento ao volante no site oficial. No Palmeiras, Felipe Melo foi campeão brasileiro em 2018, campeão paulista em 2020, campeão da Copa do Brasil no mesmo ano e bicampeão da Libertadores (2020 e 2021).

Felipe Melo foi contratado pelo Palmeiras em 2017. deixa o Palmeiras com 225 gols e 13 gols marcados.