Paços de Ferreira x Gil Vicente: horário e escalações do jogo hoje (31/01) pelo Campeonato Português

As equipes Paços de Ferreira x Gil Vicente disputam nesta terça-feira (31/01) a 18° rodada do Campeonato Português. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, Portugal. Confira os horários e escalações:

Onde assistir Paços de Ferreira x Gil Vicente?

A partida Paços de Ferreira x Gil Vicente não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Paços de Ferreira x Gil Vicente chegam para o jogo?

Paços de Ferreira é o lanterna do Campeonato Português e acumula 1 vitória, 3 empates, 14 derrotas, 10 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Gil Vicente ocupa a 15° posição da competiçãocom 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 17 gols marcados e 24 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Paços de Ferreira: Marafona; Delgado, Lima, Maracas, Bastos; Carlos, Holsgrove, Pires; Gaitan, Guedes, Uilton.

Gil Vicente: Kritsyuk; Carraca, Ferrugem, Araujo, Marin; Carvalho, Aburjania, Souza; Fujimoto, Alipour, Navarro.

FICHA TÉCNICA

Paços de Ferreira x Gil Vicente

Campeonato Português

Local: Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, Portugal

Data/Horário: 31 de janeiro de 2023, 16h