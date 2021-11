Óscar Tabárez é demitido da seleção do Uruguai depois de 15 anos no cargo

Após mais de 15 anos no cargo, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) demitiu nesta sexta-feira (19), o técnico Óscar Tabárez. O treinador deixa a Celeste Olímpica após quatro derrotas seguidas nas Eliminatórias para a Copa de 2022. O Uruguai ocupa a 7ª posição do torneio.

A pressão em cima de Tabárez aumentou depois das derrotas para Argentina, por 3 a 0 em Buenos Aires, e para o Brasil, por 4 a 1 em Manaus. Apesar dos reultados, o treinador foi mantido e ganhou apoio de importantes jogadores do elenco, como o zagueiro Giménez e o atacante Luis Suárez. No entanto, vieram novas derrotas para Argentina e Bolívia e ele não se sustentou no cargo.

Tabárez foi o comandante do Uruguai nas Copas de 1990, 2010, 2014 e 2018. É o técnico que mais vezes comandou uma mesma seleção em Copas do Mundo. Ao todo, o treinador esteve à frente da Celeste em 226 partidas, com 109 vitórias, 57 empates e 60 derrotas.

O trabalho na seleção foi ininterrupto desde 2006. A Celeste ficou fora das Copas de 1994, 1998 e 2006. Sob o comando de Tabárez, o Uruguai esteve em todos os Mundiais desde então, chegou à semifinal em 2010 e foi campeão da Copa América de 2011.