Organizada do Botafogo cria 'Disk Balada' para denúncias de jogadores curtindo noitadas

Após casos de atletas do Botafogo curtindo a noite no Rio de Janeiro, uma torcida organizada do clube criou um curioso "programa" para monitorá-los. Com o Alvinegro cada vez mais próximo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a cidade com muitos casos de Covid-19, a Torcida Fúria Jovem do Botafogo criou o "Disk Balada", para que torcedores possam denunciar jogadores que estejam curtindo a noite.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

A Organizada disponibilizou nas redes sociais um número de telefone para que botafoguenses possam entrar em contato e informem algum caso que surja, com o objetivo de "acabar com a bagunça".

- Viu jogador do Botafogo na balada? manda uma foto, nome do jogador e localização! O resto é com os homens de preto! - postou a organizada no Twitter, junto de uma foto em que aparece o número para contato.

A criação desse "Disk Balada" veio após a informação de que o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Matheus Babi estariam em uma boate na Zona Oeste do Rio após a derrota do Botafogo para o Corinthians no último domingo.

O Botafogo está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro clube fora da Zona.