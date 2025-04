Once Caldas x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/04) pela Sudamericana

Once Caldas x Fluminense disputam hoje, terça-feira (01/04) a primeira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Once Caldas x Fluminense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Once Caldas venceu Millonarios por 1 a 0, perdeu para Tolima por 2 a 0, foi superado por Santa Fe por 1 a 0, empatou com Deportivo Pereira por 1 a 1 e venceu Llaneros por 1 a 0.

Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre Caxias, um empate com Volta Redonda, uma derrota para o Flamengo por 2 a 1, um empate com essa mesma equipe e uma derrota de 2 a 0 para Fortaleza.

Once Caldas x Fluminense: prováveis escalações

Once Caldas: Juan Bolado; Josué Estrada, Leonel Galeano, Danilo Ortiz e Alexi Gómez; Santiago Arias, Claudio Torrejón, Alfredo Ramúa (Christian Cueva) e Gaspar Gentile; Juan Romagnoli e Carlos Garcés. Técnico: Cristian Díaz.

Fluminense: Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Arana (Caio Paulista); Alan Franco (Rubens), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony e Cuello. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

Once Caldas x Fluminense

Copa Sudamericana

Local: Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia

Data/Horário: 01 de abril de 2025, 21h30