Old Boys x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (29) pela Sul-Americana

As equipes Newell's Old Boys x Audax Italiano disputam nesta quinta-feira (29/06) a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Audax Italiano ao vivo?

A partida Newell's Old Boys x Audax Italiano pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Newell's Old Boys x Audax Italiano chegam para o jogo?

Newell's Old Boys lideram o Grupo E, venceram todas as partidas que jogaram, marcaram 10 gols e sofreram apenas 3 desses.

Já Audax Italiano é o vice-líder do grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

Na primeira rodada, Newell's Old Boys venceram Audax Italiano por 1 a 0.

Prováveis escalações

Old Boys: Hoyos; Mosquera, Ortiz, Ditta e Martino; Gómez, Sforza e Ferreira; Aguirre, Sordo e Recalde. Técnico: Gabriel Heinze.

Audax: Ahumada; Rojas, Labrín, Monreal e Matus; Riveros, Díaz, Juárez e Sepúlveda; Ríos e Sosa. Técnico: Luca Marcogiuseppe.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Audax Italiano

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 29 de junho de 2023, 21h