'O Real Madrid não vai mais tolerar incidentes racistas com nossos jogadores', diz Florentino Pérez

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se pronunciou após mais um episódio racista contra o atacante Vini Jr. No último domingo (21), o brasileiro ouviu insultos da torcida do Valência, no Mestalla. Durante a celebração do título do clube pela Euroliga de basquete, o dirigente garantiu tolerância zero nos próximos casos de racismo contra jogadores do clube.

"O Real Madrid não vai mais tolerar incidentes racistas com nossos jogadores. Para isso, temos que mudar a estrutura de arbitragem para que a vítima não seja responsável pelo delito, como está acontecendo agora. A sociedade em que vivemos não merece os incidentes que vêm se repetindo com nosso jogador. O esporte é um ponto de encontro, de valores", afirmou Pérez.

A fala do dirigente ocorreu nesta terça-feira (23), um dia após o posicionamento do clube, feito por meio das redes sociais. Segundo o clube espanhol, a Procuradoria-Geral do Estado foi acionada para denunciar o crime de ódio e discriminação e Florentino Pérez encontrou Vini Jr. para falar sobre o tema.