O goleador do Octa! Veja os cinco gols mais bonitos de Gabigol no Brasileiro

Assim como em 2019, Gabigol terminou a temporada 2020 como o artilheiro do Flamengo, com 27 gols, sendo 14 no Campeonato Brasileiro, encerrado com o Octa do Rubro-Negro no Morumbi, mesmo com a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, nesta quinta-feira.

Em parceira com o LANCE!, a Dugout destacou os cinco gols mais bonitos de Gabi ao longo da vitoriosa campanha no Brasileirão, encerrada com 21 vitórias, oito empates e nove derrotas, sendo que o atacante foi o principal marcador do Rubro-Negro na competição. Assista aos gols no vídeo acima.

+ Veja mais notícia do Flamengo, octacampeão brasileiro! Ao todo, Gabigol, chamado de "Príncipe da Nação", atuou em 42 partidas na temporada. Além dos 27 gols em 2020/21, o camisa 9 deu 12 assistências.

Gabigol fechou o Brasileiro com 14 gols (Foto: Alexandre Vidal / CRF)