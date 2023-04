Nuremberg x Stuttgart: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (05/04) pela Copa da Alemanha

As equipes Nuremberg x Stuttgart disputam nesta quarta-feira (05/04) as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Max-Morlock, em Nuremberg. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Nuremberg x Stuttgart ao vivo?

A partida Nuremberg x Stuttgart pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Nuremberg x Stuttgart​​ chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, Nuremberg venceu Kaan-Marienborn por 2 a 0, Waldhof Mannheim por 1 a 0 e Düsseldorf nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Já Stuttgart eliminou Dynamo Dresden por 1 a 0, Arminia Bielefeld por 6 a 0 e Paderborn por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Nuremberg: Vindahl-Jensen; Gyamerah, Hubner, Schindler, Brown; Duman, Flick, Geis, Tempelmann, Shuranov; Blum.

Stuttgart: Muller; Stenzel, Mavropanos, Zagadou, Ito; Haraguchi, Endo, Karazor; Dias, Guirassy, Fuhrich.

FICHA TÉCNICA

Nuremberg x Stuttgart

Copa da Alemanha

Local: Estádio Max-Morlock, em Nuremberg

Data/Horário: 05 de abril de 2023, 13h