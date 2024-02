Novorizontino x Ituano: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/02) pelo Paulistão

Novorizontino x Ituano disputam nesta quinta-feira (01/02) a 4° rodada do Paulistão. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Novorizontino x Ituano ao vivo?

A partida Novorizontino x Ituano ​​poderá ser assistida pela CazéTV e pelo Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Novorizontino x Ituano chegam para o jogo?

Novorizontino já passou por um empate de 1 a 1 com Palmeiras, outro de 0 a 0 com Santo André e um terceiro de 1 a 1 com Mirassol.

Já Ituano acumula uma derrota de 2 a 0 para São Bernardo, uma vitória de 1 a 0 sobre Corinthians e uma derrota de 3 a 0 para Guarani.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Novorizontino x Ituano: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Reverson; Geovane, Willean Lepo, Marlon e Rômulo; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person; Thonny Anderson, Pablo Diogo e Salatiel. Técnico: Marcinho.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Ituano

Campeonato Paulista

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2024, 19h