Nova Iguaçu x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (13) pela Copa do Brasil

FUTEBOL

Artilheiro do Bragantino pede 'tempo' com a família e pode não jogar contra o Paysandu

Atacante Gileard, do Bragantino, pediu à diretoria um tempo para passar com os familiares no Maranhão (MA). Jogador não foi desligado do clube e presidente aguarda um posicionamento do atleta até sexta-feira (15)