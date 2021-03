Nova camisa do Cruzeiro feita para celebrar os 100 anos do clube tem imagens divulgadas. Confira!

A camisa do centenário do Cruzeiro ainda não foi lançada oficialmente pelo clube,mas as imagens já podem ser conferidas. O desenho se parece com o atual uniforme, mas alguns detalhes dão o tom festivo, como a bandeira italiana na borda da manga, o dourado nas partes brancas, como as listras nos ombros e as estrelas do peito. Há também um patch alusivo aos 100 anos do Cruzeiro. O time celeste fez um ensaio com ídolos de várias gerações. Confira as fotos na galeria acima.

🦊💙 O manto que conta nossa história vem das mãos dos ídolos que escreveram nossas páginas heroicas e imortais. Natal, o Diabo Loiro. 261 jogos pelo Cruzeiro, ídolo eterno!#HistoriaEPraQuemTem#CruzeiroCentenario pic.twitter.com/ZXFi7wmQzQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 11, 2021