No Corinthians há cinco meses, Sylvinho prepara time versátil e testa improvisações

No dia 25 de maio deste ano, Sylvinho comandou o seu primeiro treino como técnico do Corinthians. Cinco meses depois, o treinador inicia nesta terça-feira a preparação da equipe para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, confiante de que poderá resistir à forte pressão que enfrenta no cargo e também sem medo de seguir colocando em prática as suas convicções, que o motivam a formar um elenco com jogadores versáteis.

Criticado por muitos torcedores corintianos nos últimos tempos pelas substituições que promove na equipe durante os jogos e também por algumas opções em suas escalações, o comandante surpreendeu ao mandar a campo Adson contra o São Paulo e depois Vitinho diante do Inter. Nestas partidas, eles foram escolhidos para o lugar do lesionado meia-atacante Willian, mas acabaram sendo substituídos por Gustavo Mosquito no segundo tempo.

E na etapa final deste último confronto do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio, Sylvinho promoveu também ajustes táticos no Corinthians, deslocando Róger Guedes para jogar no setor esquerdo do ataque, adiantando Renato Augusto para atuar como um falso camisa 9 na frente e ainda passando Gabriel Pereira para desempenhar a função de meia-direita.