Neymar vive 'relacionamento aberto' com cantora Gabily, diz site

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (FRA) e Seleção Brasileira, vive um "relacionamento aberto" com a cantora Gabily. Segundo informações do Jornal "Extra", a relação dura há oito meses e começou no início da pandemia. O affair, que surgiu após uma conversa por rede social, evoluiu ao ponto do craque já ter apresentado a funkeira carioca para a família e amigos.

Apesar da evolução do affair, o combinado é ter um "relacionamento aberto" e sem compromissos ou cobranças. Gabily chegou a viajar para Paris, onde ficou hospedada num hotel, e visitas de Neymar. Ela ficou com três amigas e ambas foram para a mansão do jogador posteriormente. Ambos retornaram juntos ao Brasil recentemente.

Neymar estava concentrado com a Seleção Brasileira na Granja Comary, no Rio de Janeiro. O jogador, no entanto, retornou para Paris na última quinta-feira e seguirá tratando a lesão no PSG. Ele foi cortado dos compromissos da seleção após a confirmação que não teria condições de jogo, já que não recuperou da lesão a tempo do duelo com a Venezuela, nesta última sexta, e que não iria ficar apto para encarar o Uruguai, na terça.